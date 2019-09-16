Росгвардеец убит в Южно-Сахалинске за замечание о курении в общественном месте

Сотрудник Росгвардии погиб в Южно-Сахалинске от ножевых ранений, нанесенных мужчиной, которому он сделал замечание за курение в общественном месте, рассказала в понедельник пресс-секретарь управления Росгвардии по Сахалинской области Елена Таратутина.

Уточняется, что инцидент произошел во внерабочее время, 23-летний росгвардеец был в гражданской одежде. Потасовка завязалась с 51-летним ранее судимым местным жителем. Раненый сотрудник Росгвардии скончался по дороге в больницу.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.