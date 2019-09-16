Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Четыре воздушных судна отправятся на поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter

Четыре воздушных судна отправятся на поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter

 СК возбудил уголовное дело после пожара с восемью жертвами в Красноярске

СК возбудил уголовное дело после пожара с восемью жертвами в Красноярске
Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

 ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео
Пропускной пункт «Суран» в сирийской Хаме заработал в обоих направлениях

Пропускной пункт «Суран» в сирийской Хаме заработал в обоих направлениях

 Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями
Четыре воздушных судна отправятся на поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter

Четыре воздушных судна отправятся на поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter

 СК возбудил уголовное дело после пожара с восемью жертвами в Красноярске

СК возбудил уголовное дело после пожара с восемью жертвами в Красноярске
Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

 ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео
Пропускной пункт «Суран» в сирийской Хаме заработал в обоих направлениях

Пропускной пункт «Суран» в сирийской Хаме заработал в обоих направлениях

 Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями
6:31   16 Сентября 2019
Россия

Росгвардеец убит в Южно-Сахалинске за замечание о курении в общественном месте

Росгвардеец убит в Южно-Сахалинске за замечание о курении в общественном месте

Сотрудник Росгвардии погиб в Южно-Сахалинске от ножевых ранений, нанесенных мужчиной, которому он сделал замечание за курение в общественном месте, рассказала в понедельник пресс-секретарь управления Росгвардии по Сахалинской области Елена Таратутина.

Уточняется, что инцидент произошел во внерабочее время, 23-летний росгвардеец был в гражданской одежде. Потасовка завязалась с 51-летним ранее судимым местным жителем. Раненый сотрудник Росгвардии скончался по дороге в больницу.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#убийство #росгвардия #сахалин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...