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6:22   16 Сентября 2019
Россия

Лесные пожары в Красноярском крае полностью потушены

Лесные пожары в Красноярском крае полностью потушены

Таежных пожаров, несколько месяцев бушевавших в Красноярском крае, больше нет. Об этом сообщает региональный лесопожарный центр.

Согласно данным ведомства, на 09:00 (05:00 мск) на территории края лесных пожаров не было зарегистрировано.

В пятницу сообщалось, что в Красноярском крае прекращено действие режима ЧС, которое введено в связи с ситуацией в лесах 2 июля.

Ранее федеральная Авиалесоохрана сообщал, что площадь природных пожаров в РФ, которые активно тушат, за минувший день не изменилась и по-прежнему составляет 116 гектаров.

На текущий момент режим ЧС действует только в одном районе Якутии.

Иркутская область оказалась на последнем месте в летнем национальном экологическом рейтинге регионов организации «Зеленый патруль» и союза «Национальный экологический корпус». Причиной этому стали пожары, паводки и незаконные вырубки.

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Автор: Олег Королев
#сибирь #красноярский край #лесные пожары

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