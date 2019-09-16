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5:43   16 Сентября 2019
Россия

Минтруд РФ проведет совещание по поводу введения четырехдневной рабочей недели

Минтруд РФ проведет совещание по поводу введения четырехдневной рабочей недели

Минтруд РФ в ближайшее время проведет совещание по пилотному запуску четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

По его словам, в рамках нацпроекта данный вопрос еще достаточно не проработан, однако конкретных параметров введения укороченной недели пока нет. Засельский заявил, что на предприятиях 30-40 процентов времени работники ничего не делают, поэтому появляется необходимость обеспечить его пользу.

Также он заявил, что вывод о том, что нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после практической проверки методик на большом числе предприятий.

В нацпроект «"Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса в 30 регионах России.

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Автор: Олег Королев
#нацпроект #минтруд рф

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