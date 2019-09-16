Пропускной пункт «Суран» в сирийской Хаме заработал в обоих направлениях

Пропускной пункт «Суран» в сирийской провинции Хама начал функционировать в обоих направлениях – мирное население возвращается в освобожденные места, и местные власти полагают, что поток людей будет расти.

«Только в одном этом автобусе приехали 50 пассажиров, много детей и женщин. Сейчас ждем еще несколько автобусов», — сообщил представитель местных властей.

Ранее лишь за первую половину дня из Идлиба выехали более 1,2 тысячи человек.

В пункте пропуска люди регистрируются, далее сотрудники Сирийского арабского Красного Полумесяца оказывают им медицинскую помощь. За порядком здесь следит российская военная полиция, Центр по примирению враждующих сторон привез беженцам самое необходимое.

Для скорейшего решения проблем переселенцев в Суран в один день приехали губернаторы провинций Хама, Хомс и Идлиб.

Гуманитарный коридор в Суране открыт с 22 августа. В результате спецоперации сирийская армия освободила обширные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, часть из них находилась под контролем боевиков еще с 2014 года.