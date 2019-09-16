Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

Глава автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава в понедельник ушел в отставку, сообщает агентство Киодо.

Отставку Саикавы, который признал получение завышенных премий, связывают с необходимостью выравнивания прибыли и улучшения партнерских отношений японской Nissan с французской Renault.

Проблемы в японской корпорации начались после того, как в ноябре минувшего года бывшего главу компании и ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона по обвинениям в финансовых нарушениях и уклонении от налогов.

Внутреннее расследование показало, что Саикаве были переплачены 434 тысячи долларов в качестве премий. С этим связывают его отставку.

Саикаву временно сменил 63-летний управляющий Ясухиро Ямаути, член совета директоров Nissan и Renault. Преемник Саикавы будет назначен к концу октября.

Ранее французские власти, вслед за японскими, начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гон