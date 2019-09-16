Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

 Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края в четверг

Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края в четверг
Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

 ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео
Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

 Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

 Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края в четверг

Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края в четверг
Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

 ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео
Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

 Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

5:17   16 Сентября 2019
Россия

Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

Прокуратура по итогам проверки вылова серых китов, занесенных в Красную книгу РФ, чукотской общиной обнаружила нарушения правил добычи, рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Уточняется, что с 2017 по 2019 годы территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера «Анкальыт» выловила восемь особей серого кита, находящегося под угрозой исчезновения. При этом не были составлены и направлены в орган, выдавший разрешение на добычу китов, необходимые в таких случаях акты.

Сообщается, что главе общины внесено представление, дело находится на контроле районной прокуратуры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#чукотка #серый кит #красная книга

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...