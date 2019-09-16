Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

Прокуратура по итогам проверки вылова серых китов, занесенных в Красную книгу РФ, чукотской общиной обнаружила нарушения правил добычи, рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Уточняется, что с 2017 по 2019 годы территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера «Анкальыт» выловила восемь особей серого кита, находящегося под угрозой исчезновения. При этом не были составлены и направлены в орган, выдавший разрешение на добычу китов, необходимые в таких случаях акты.

Сообщается, что главе общины внесено представление, дело находится на контроле районной прокуратуры.