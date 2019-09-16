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 Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

4:32   16 Сентября 2019
Весь мир

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын пригласил американского президента Дональда Трампа посетить Пхеньян. Об этом пишет южнокорейская газета JoongAng Ilbo, ссылаясь на источники.

По информации издания, приглашение есть в письме, которое передано американскому президенту в августе этого года. Тогда Трамп рассказал журналистам, что получил «очень хорошее послание»: по его словам, Ким Чен Ын написал «три замечательные страницы», на которых пожаловался на совместные учения Сеула и Вашингтона, а также предложил возобновить переговоры после их окончания. Трамп заявил, что письмо было доставлено ему напрямую из Пхеньяна.

Газета отмечает, что в послании глава КНДР также предложил Трампу провести третий раунд переговоров. При этом не известно, дал ли Трамп ответ.

На минувшей неделе замминистра иностранных дел Цой Сон Хи сообщила, что северокорейские дипломаты готовы встретиться с представителями США в конце сентября.

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Автор: Олег Королев
#трамп #ким чен ын

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