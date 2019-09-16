Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын пригласил американского президента Дональда Трампа посетить Пхеньян. Об этом пишет южнокорейская газета JoongAng Ilbo, ссылаясь на источники.

По информации издания, приглашение есть в письме, которое передано американскому президенту в августе этого года. Тогда Трамп рассказал журналистам, что получил «очень хорошее послание»: по его словам, Ким Чен Ын написал «три замечательные страницы», на которых пожаловался на совместные учения Сеула и Вашингтона, а также предложил возобновить переговоры после их окончания. Трамп заявил, что письмо было доставлено ему напрямую из Пхеньяна.

Газета отмечает, что в послании глава КНДР также предложил Трампу провести третий раунд переговоров. При этом не известно, дал ли Трамп ответ.

На минувшей неделе замминистра иностранных дел Цой Сон Хи сообщила, что северокорейские дипломаты готовы встретиться с представителями США в конце сентября.