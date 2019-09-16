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4:32   16 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что Россия и Туркмения договорились в 2020 году запустить круизные туры по Каспийскому морю, включающие посещение ряда российских и туркменских достопримечательностей.

По его словам, уже подготовлены варианты маршрутов, и ключевой из них – из Астрахани по Каспийскому морю с заходом в порты Актау, Туркменбаши, Баку, Махачкала.

«Вопрос посещения туристической зоны «Аваза» и порта Туркменбаши я обсуждал с представителями Туркменистана», — отметил Бабушкин.

Также он добавил, что этот вопрос обсуждался с послом Казахстана.  Бабушкин считает, что и Иран, и Азербайджан с энтузиазмом воспримут инициативу круизного сообщения.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #туризм #туркмения

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