Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что Россия и Туркмения договорились в 2020 году запустить круизные туры по Каспийскому морю, включающие посещение ряда российских и туркменских достопримечательностей.

По его словам, уже подготовлены варианты маршрутов, и ключевой из них – из Астрахани по Каспийскому морю с заходом в порты Актау, Туркменбаши, Баку, Махачкала.

«Вопрос посещения туристической зоны «Аваза» и порта Туркменбаши я обсуждал с представителями Туркменистана», — отметил Бабушкин.

Также он добавил, что этот вопрос обсуждался с послом Казахстана. Бабушкин считает, что и Иран, и Азербайджан с энтузиазмом воспримут инициативу круизного сообщения.