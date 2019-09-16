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4:15   16 Сентября 2019
Россия

Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края в четверг

Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края в четверг

Инаугурация избранного главы Забайкалья состоится в четверг, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы губернатора Елену Назарову.

Инаугурация состоится 19 сентября в читинском Доме офицеров. Вступая в должность, Опиов принесет клятву на верность уставу края, Конституции РФ и народу.

Избирательная комиссия в Забайкальском крае десятого сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора, признав победителем врио главы региона Александра Осипова с результатом 89,61 процента (248,5 тысяч избирателей). Явка на выборах в Забайкалье составила около 35 процентов.

Досрочные выборы главы края прошли из-за отставки губернатора Натальи Ждановой. О своем решении она публично объявила 11 октября 2018 года, однако президент России принял ее отставку только через две недели и назначил врио губернатора экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова.

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Автор: Олег Королев
#губернатор #забайкальский край #единый день голосования

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