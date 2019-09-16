Очередной пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» назначен на 17 декабря

Очередной старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане намечен на 17 декабря, передает Германский центр авиации и космонавтики DLR.

Ракета доставит на орбиту, среди прочего, итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.

В этом году с «Куру» были произведены уже два пуска ракет «Союз-СТ», а с октября 2011 года — 22 пуска.