Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

 Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края в четверг

Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края в четверг
Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

 ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео
Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

 Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

Прокуратура выявила нарушения при вылове серых китов чукотской общиной

 Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края в четверг

Осипов вступит в должность губернатора Забайкальского края в четверг
Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

Российско-туркменские круизы по Каспию запустят в 2020 году

 ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео
Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

Глава Nissan ушел в отставку после скандала с завышенными премиями

 Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить столицу КНДР

3:59   16 Сентября 2019
Весь мир

Очередной пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» назначен на 17 декабря

Очередной пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» назначен на 17 декабря

Очередной старт российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане намечен на 17 декабря, передает Германский центр авиации и космонавтики DLR.

Ракета доставит на орбиту, среди прочего, итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.

В этом году с «Куру» были произведены уже два пуска ракет «Союз-СТ», а с октября 2011 года — 22 пуска.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#космос #куру #союз-ст

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...