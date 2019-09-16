США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы к решительным действиям в связи с атакой на саудовские нефтяные объекты.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что провели атаку с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, что атака происходила с территории Йемена, обвинив в этом Иран.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что у США есть причины полагать, кто стоит за атакой, и в связи с этим готовы к решительным действиям. При этом он отметил, что это будет зависеть от подтверждения данных со стороны Эр-Рияда - американская сторона ждет вывода о том, кто, по мнению Саудовской Аравии, нанес атаку.

После субботней атаки Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое.