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 Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

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США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил Трамп

США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил Трамп

 Трамп сообщил, что не готов встречаться с Тегераном без предварительных условий

Трамп сообщил, что не готов встречаться с Тегераном без предварительных условий
3:33   16 Сентября 2019
Весь мир

США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил Трамп

США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы к решительным действиям в связи с атакой на саудовские нефтяные объекты.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что провели атаку с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, что атака происходила с территории Йемена, обвинив в этом Иран.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что у США есть причины полагать, кто стоит за атакой, и в связи с этим готовы к решительным действиям. При этом он отметил, что это будет зависеть от подтверждения данных со стороны Эр-Рияда - американская сторона ждет вывода о том, кто, по мнению Саудовской Аравии, нанес атаку.

После субботней атаки Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #саудовская аравия

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