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3:04   16 Сентября 2019
Россия

Авиалесоохрана зафиксировала площадь лесных пожаров в Сибири

Авиалесоохрана зафиксировала площадь лесных пожаров в Сибири

Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за прошедшие сутки не изменилась, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Сутки назад ведомство сообщало, что в России начали активно тушить лесные пожары на площади 116 гектаров. По его словам, на территории РФ действовало восемь лесных пожаров на площади 116 гектаров.

Авиалесоохрана сообщает, что наибольшая площадь, где проходит тушение, сейчас на Камчатке - два пожара на землях лесного фонда, площадь которых составляет 76 гектаров. Еще три тушат в Красноярском крае на площади 24 гектара.

По данным диспетчерских служб лесного хозяйства регионов, за сутки ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 35 гектаров.

На данный момент режим ЧС в одном районе Якутии и одном районе Красноярского края. Проводится активное тушение.

Ранее в МЧС сообщили, что пожары в Сибири не угрожают людям и населенным пунктам.

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Автор: Олег Королев
#сибирь #лесные пожары

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