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3:25   16 Сентября 2019
Россия

Атомная субмарина ТОФ «Омск» поразила крылатой ракетой судно-мишень

Атомная субмарина ТОФ «Омск» поразила крылатой ракетой судно-мишень

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» в ходе маневров в Тихом океане произвел успешный выстрел крылатой ракетой по мишени, имитировавшей вражеское судно, рассказал прессе глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

«Противокорабельная крылатая ракета «Гранит» на дистанции около 350 километров успешно поразила судно-мишень, имитировавшее надводный корабль условного противника», — уточнил он.

Сообщается, что территорию, на которой проводились стрельбы, блокировали боевые корабли и вспомогательные суда, а также противолодочные самолеты и истребители МиГ-31 морской авиации флота.

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Автор: Мария Милкевич
#учения #тоф

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