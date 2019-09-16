Драка с участием 40 человек произошла в Махачкале

Массовая драка с участием четырех десятков человек произошла на стадионе в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье днем на стадионе «Труд». Потасовка, в которой участвовали около 40 человек, произошла между двумя футбольными командами.

Сотрудники полиции, несущие на стадионе службу, вместе с тренерским штабом пресекли драку. Один из ее участников госпитализирован. В отделение были доставлены предполагаемые пятеро зачинщиков потасовки.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства дарки и степень вины доставленных в отдел полиции.