Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Атомная субмарина ТОФ «Омск» поразила крылатой ракетой судно-мишень

Атомная субмарина ТОФ «Омск» поразила крылатой ракетой судно-мишень

 Авиалесоохрана зафиксировала площадь лесных пожаров в Сибири

Авиалесоохрана зафиксировала площадь лесных пожаров в Сибири
ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

 Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок
США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил Трамп

США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил Трамп

 Трамп сообщил, что не готов встречаться с Тегераном без предварительных условий

Трамп сообщил, что не готов встречаться с Тегераном без предварительных условий
Атомная субмарина ТОФ «Омск» поразила крылатой ракетой судно-мишень

Атомная субмарина ТОФ «Омск» поразила крылатой ракетой судно-мишень

 Авиалесоохрана зафиксировала площадь лесных пожаров в Сибири

Авиалесоохрана зафиксировала площадь лесных пожаров в Сибири
ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

 Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок
США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил Трамп

США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты, заявил Трамп

 Трамп сообщил, что не готов встречаться с Тегераном без предварительных условий

Трамп сообщил, что не готов встречаться с Тегераном без предварительных условий
2:47   16 Сентября 2019
Россия

Драка с участием 40 человек произошла в Махачкале

Драка с участием 40 человек произошла в Махачкале

Массовая драка с участием четырех десятков человек произошла на стадионе в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье днем на стадионе «Труд». Потасовка, в которой участвовали около 40 человек, произошла между двумя футбольными командами.

Сотрудники полиции, несущие на стадионе службу, вместе с тренерским штабом пресекли драку. Один из ее участников госпитализирован. В отделение были доставлены предполагаемые пятеро зачинщиков потасовки.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства дарки и степень вины доставленных в отдел полиции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня в 14:30 на стадионе "Труд" в Махачкале произошла потасовка между двумя футбольными командами. В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена. В отдел полиции доставлено пять человек - предполагаемые зачинщики. Один из участников потасовки госпитализирован. Следствию предстоит установить обстоятельства драки и степень вины доставленных в отдел. Информация предварительная. @mvd.dagestan #МВДДагестан #полиция05

A post shared by МВД Дагестана (@mvd.dagestan) on

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#футбол #драка #стадион #махачкала

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...