Драка с участием 40 человек произошла в Махачкале
Массовая драка с участием четырех десятков человек произошла на стадионе в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье днем на стадионе «Труд». Потасовка, в которой участвовали около 40 человек, произошла между двумя футбольными командами.
Сотрудники полиции, несущие на стадионе службу, вместе с тренерским штабом пресекли драку. Один из ее участников госпитализирован. В отделение были доставлены предполагаемые пятеро зачинщиков потасовки.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства дарки и степень вины доставленных в отдел полиции.
Сегодня в 14:30 на стадионе "Труд" в Махачкале произошла потасовка между двумя футбольными командами. В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена. В отдел полиции доставлено пять человек - предполагаемые зачинщики. Один из участников потасовки госпитализирован. Следствию предстоит установить обстоятельства драки и степень вины доставленных в отдел. Информация предварительная. @mvd.dagestan #МВДДагестан #полиция05