Драка с участием 40 человек произошла в Махачкале

Сегодня в 14:30 на стадионе "Труд" в Махачкале произошла потасовка между двумя футбольными командами. В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена. В отдел полиции доставлено пять человек - предполагаемые зачинщики. Один из участников потасовки госпитализирован. Следствию предстоит установить обстоятельства драки и степень вины доставленных в отдел. Информация предварительная. @mvd.dagestan #МВДДагестан #полиция05

