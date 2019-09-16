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2:36   16 Сентября 2019
Весь мир

Исламисты заявили о недоверии данным экзитполов на президентских выборах в Тунисе

Исламисты заявили о недоверии данным экзитполов на президентских выборах в Тунисе

Команда кандидата от исламистского движения «Ан-Нахда» Абдельфаттаха Муру заявила о недоверии опубликованным данным экзитполов, которые говорят о том, что их представитель не проходит во второй тур президентских выборов в Тунисе, передает радиостанция «Шамс ФМ».

Глава штаба Самир Дилу заявил, что только высшая независимая избирательная комиссия вправе оглашать предварительные результаты голосования.

По его словам, у движения имеются свои данные по итогам голосования, и они отличаются от данных экзитполов.

По данным экзитпола, проведенного компанией Sigma Group, во второй тур проходят независимый кандидат Кайс Саид (19,5 %) и заключенный в тюрему медиамагнат Набиль Каруи (15,5 %), в то время как исламист Абдельфаттах Муру получил 11 % голосов избирателей и занимает третье место.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #исламисты #тунис

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