Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярске

Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярске

 Члены ГД РФ предложили ввести запрет на совмещение полномочий сенатора и депутата

Члены ГД РФ предложили ввести запрет на совмещение полномочий сенатора и депутата
ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

 Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок
США и Канада проведут наблюдательный полет над РФ по договору об открытом небе

США и Канада проведут наблюдательный полет над РФ по договору об открытом небе

 Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии

Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии
Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярске

Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярске

 Члены ГД РФ предложили ввести запрет на совмещение полномочий сенатора и депутата

Члены ГД РФ предложили ввести запрет на совмещение полномочий сенатора и депутата
ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

 Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок
США и Канада проведут наблюдательный полет над РФ по договору об открытом небе

США и Канада проведут наблюдательный полет над РФ по договору об открытом небе

 Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии

Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии
1:58   16 Сентября 2019
Весь мир

Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии

Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии

Семь человек стали жертвами падения самолета в районе города Полаян в Колумбии, сообщает издание El Tiempo.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье днем, спустя пару минут после взлета небольшого воздушного судна.

Всего на борту самолета находились девять человек, двое из которых были экстренно госпитализированы.

Предполагается, что причинами аварии стала поломка воздушного судна. Судя по размещенным в издании фото, самолет упал в районе жилых домов. На месте трагедии работают спасательные службы и полиция.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#колумбия #крушение самолета

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...