Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии

Семь человек стали жертвами падения самолета в районе города Полаян в Колумбии, сообщает издание El Tiempo.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье днем, спустя пару минут после взлета небольшого воздушного судна.

Всего на борту самолета находились девять человек, двое из которых были экстренно госпитализированы.

Предполагается, что причинами аварии стала поломка воздушного судна. Судя по размещенным в издании фото, самолет упал в районе жилых домов. На месте трагедии работают спасательные службы и полиция.