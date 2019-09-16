Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярске

Восемь человек погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Красноярске, сообщает региональный главк МЧС.

Пожар случился в многоквартирном жилом дом, расположенном по адресу: улица Гусарова, дом 23.

Первые пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут. На месте было обнаружено пламя из окна на третьем этаже. Возгоранию был присвоен ранг №1-БИС, который подразумевает вызов помощи.

Во время ликвидации пожара были найдены тела восьми пострадавших, четверо из которых - дети.

Возгорание было локализовано в 23:04 мск на площади 40 квадратных метров. В 23:36 - ликвидировано. К тушению огня привлекались 43 человека и 16 единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается.

В минувшую субботу при пожаре в жилом доме в в Свердловской области погибли двое детей, их мать госпитализирована. Возгорание случилось в поселке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа.