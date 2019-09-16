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США и Канада проведут наблюдательный полет над РФ по договору об открытом небе

США и Канада проведут наблюдательный полет над РФ по договору об открытом небе

 Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии

Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии
2:09   16 Сентября 2019
Весь мир

США и Канада проведут наблюдательный полет над РФ по договору об открытом небе

США и Канада проведут наблюдательный полет над РФ по договору об открытом небе

Россия выполнит наблюдательный полет над территориями Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) и Португалии согласно международному Договору по открытому небу, а США и Канада — над российской территорией, пишет газета вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Глава центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков рассказал изданию, что российские наблюдатели проведут полеты с 16 по 20 сентября на отечественных самолетах Ан-30Б и Ту-154МЛК-1 с аэродромов открытого неба Завентем (Мельсбрук) и Лиссабон.

Наблюдатели США и Канады в период с 16 по 21 сентября совершат совместный наблюдательный полет над Россией на американском самолете наблюдения ОС-135В, который поднимется в небо с аэродрома Кубинка.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #канада #договор об открытом небе

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