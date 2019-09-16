Члены ГД РФ предложили ввести запрет на совмещение полномочий сенатора и депутата

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму РФ законопрект, который предполагает исключение возможности одному и тому же человеку занимать должности регионального члена Совфеда и регионального депутата

Как сообщает пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, инициаторами также стали вице-спикер Игорь Лебедев и глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко.

Согласно действующему порядку формирования Совфеда, в случае, если в день досрочного прекращения полномочий сенатора будет установлено, что ни одна кандидатура из списка, представленного губернатором, не может быть наделена полномочиями сенатора, он наделяет полномочиями члена Совфеда депутата заксобрания. При этом все депутаты регионального законодательного органа избраны, наделенный полномочиями сенатора депутат будет вправе совмещать должности члена Совета Федерации и депутата законодательного органа субъекта.

В пояснительной записке говорится, что проектом федерального закона исключается возможность совмещения осуществления полномочий члена Совфеда и депутата законодательного органа государственной власти.