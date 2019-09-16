Новая дата выборов президента назначена в Алжире

Президентские выборы в Алжире пройдут двенадцатого декабря, сообщил врио президента страны Абделькадер Бенсалах.

В рамках рамках конституционных полномочий принято решение назначить дату президентских выборов на 12 декабря .

Ранее глава генштаба армии страны Ахмед Гаид Салех выступил за формирование избирательного органа в стране к воскресенью и проведение выборов до середины декабря. В минувшее воскресенье главой избиркома был избран бывший министр юстиции Мухаммед Шафри.

С февраля текущего года Алжир столкнулся с крупными протестами, которые привели к досрочной отставке 2 апреля правившего четыре срока подряд президента Абдельазиза Бутефлики. Временным президентом на трехмесячный срок стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он распорядился провести выборы 4 июля, но оппозиция выступила против выборов, когда у власти находятся представители «старого режима». Из-за бойкота со стороны возможных кандидатов голосование было перенесено.