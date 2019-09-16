Военные учения «Центр-2019» начнутся в понедельник в России

Более 128 тысяч военных из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана примут участие в оборонительных стратегических учениях «Центр-2019», которые начнутся в понедельник и продлятся до 21 сентября.

В Минобороны РФ сообщили, что все военные атташе, аккредитованные в Москве, приглашены на мероприятия.

В маневрах будет задействовано более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Часть этапов состоится на полигонах стран-партнеров «по отдельным планам».

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что участники маневров отработают вопросы применения группировок войск для противодействия международному терроризму и обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе.