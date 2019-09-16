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Восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярске

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 Члены ГД РФ предложили ввести запрет на совмещение полномочий сенатора и депутата

Члены ГД РФ предложили ввести запрет на совмещение полномочий сенатора и депутата
ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

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 Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии

Семь человек погибли в результате падения небольшого самолета в Колумбии
1:32   16 Сентября 2019
Весь мир

Военные учения «Центр-2019» начнутся в понедельник в России

Военные учения «Центр-2019» начнутся в понедельник в России

Более 128 тысяч военных из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана примут участие в оборонительных стратегических учениях «Центр-2019», которые начнутся в понедельник и продлятся до 21 сентября.

В Минобороны РФ сообщили, что все военные атташе, аккредитованные в Москве, приглашены на мероприятия.

В маневрах будет задействовано более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Часть этапов состоится на полигонах стран-партнеров «по отдельным планам».

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что участники маневров отработают вопросы применения группировок войск для противодействия международному терроризму и обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #учения #центр-2019

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