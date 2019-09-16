Путин примет участие в саммите по Сирии в Анкаре

Президент РФ Владимир Путин посетит Анкару, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии в Анкаре и проведет встречи с президентами и Ирана Хасаном Роухани и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы он намерен обсудить ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество, заявил помощник президента РФ во внешней политике Юрий Ушаков.

Он уточнил, что лидеры подробно затронут ситуацию на северо-востоке Сирии и провинции Идлиб. В данных районах, которые неподконтрольны Дамаску, сохраняется напряженность и большое число террористов, сообщил Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что лидеры будут обсуждать и вопросы, связанные с продвижением политического процесса: как и проводимые самими сирийцами, так и предусмотренные резолюцией 2254 Совбеза. Также будет обсуждаться гуманитарная ситуация, а также помощь беженцам и восстановление базовой инфраструктуры в Сирии.

Ушаков отметил, что в начале встречи главы государств публично объявят свои подходы к вопросу нынешнего этапа сирийского урегулирования, а затем в закрытом режиме продолжат обмен мнениями.

В числе участников делегации - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и спецперсдавитель главы государства по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Ушаков подчеркнул, что саммит в Анкаре может открыть путь для новой встречи стамбульского формата, в котором будут участвовать президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.