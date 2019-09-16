Патрушев проведет в Японии консультации по безопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в понедельник отправляется в Японию с рабочим визитом для проведения консультаций по безопасности.

По каким вопросам будут консультации, ни российская, ни японская сторона не сообщали, но, предположительно, среди прочего будет обсуждаться контроль за стратегическими вооружениями в связи с выходом США из ДРСМД и о размещении американской системы ПРО в Японии.

По данным японского телеканала NHK, Патрушев встретится со своим новым коллегой, генсеком Совбеза Японии Сигэру Китамурой, их переговоры намечены на вторник.