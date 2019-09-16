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Патрушев проведет в Японии консультации по безопасности

Патрушев проведет в Японии консультации по безопасности
0:52   16 Сентября 2019
Весь мир

Патрушев проведет в Японии консультации по безопасности

Патрушев проведет в Японии консультации по безопасности

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в понедельник отправляется в Японию с рабочим визитом для проведения консультаций по безопасности.

По каким вопросам будут консультации, ни российская, ни японская сторона не сообщали, но, предположительно, среди прочего будет обсуждаться контроль за стратегическими вооружениями в связи с выходом США из ДРСМД и о размещении американской системы ПРО в Японии.

По данным японского телеканала NHK, Патрушев встретится со своим новым коллегой, генсеком Совбеза Японии Сигэру Китамурой, их переговоры намечены на вторник.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #япония #патрушев #совбез рф

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