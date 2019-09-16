Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Волна смыла в море туриста из Латвии в Калининградской области

Волна смыла в море туриста из Латвии в Калининградской области

 Минтруд назвал работу механиков рыбодобычи самой высокооплачиваемой в РФ

Минтруд назвал работу механиков рыбодобычи самой высокооплачиваемой в РФ
ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

 Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок
Путин примет участие в саммите по Сирии в Анкаре

Путин примет участие в саммите по Сирии в Анкаре

Патрушев проведет в Японии консультации по безопасности

Патрушев проведет в Японии консультации по безопасности
Волна смыла в море туриста из Латвии в Калининградской области

Волна смыла в море туриста из Латвии в Калининградской области

 Минтруд назвал работу механиков рыбодобычи самой высокооплачиваемой в РФ

Минтруд назвал работу механиков рыбодобычи самой высокооплачиваемой в РФ
ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

 Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок
Путин примет участие в саммите по Сирии в Анкаре

Путин примет участие в саммите по Сирии в Анкаре

Патрушев проведет в Японии консультации по безопасности

Патрушев проведет в Японии консультации по безопасности
0:28   16 Сентября 2019
Весь мир

США считают Иран виновным в атаках на саудовские НПЗ, сообщают СМИ

США считают Иран виновным в атаках на саудовские НПЗ, сообщают СМИ

Точность и масштаб атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии говорят о том, что они могут осуществляться не со стороны Ймена, а из Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, ранее заявили, что провели успешную атаку с помощью БПЛА. Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что нет свидетельств о том, что атака происходила из Йемена, обвинив в этом Иран. В Тегеране отвергли данные заявления.

Источник Reuters заявил, что сомнений в том, что ответственность за это несет Иран, у американской стороны нет. По его словам, этого отрицать нельзя, поскольку других вариантов нет. Подчеркивается, что доказательства указывают на ответственность Тегерана. При этом свидетельств он не привел.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших нефтепроизводителей страны после субботней атаки на нефтяные объекты заявила, что производство сокращено более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки до 9,8 миллиона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #иран #саудовская аравия #йемен

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...