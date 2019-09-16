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0:32   16 Сентября 2019
Весь мир

Шестьдесят третья сессия Генеральной конференции МАГАТЭ стартует в Вене

Шестьдесят третья сессия Генеральной конференции МАГАТЭ стартует в Вене

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, как ожидается, представит Россию на 63-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), стартующей в понедельник, 16 сентября, в отделении ООН в Вене.

В мероприятии будут участвовать более 170 стран. С понедельника по пятницу, 20 сентября, их представители будут обсуждать развитие атомной энергетики, проблемы и международное сотрудничество в сфере ядерной и радиационной безопасности, а также режим гарантий о нераспространении ядерного оружия и ядерные досье Ирана и Северной Кореи.

МАГАТЭ подведет итоги работы за прошлый год, обновит бюджет и наметит приоритеты на будущее.

Исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнел Феруцэ заявил, что цель конференции — продемонстрировать приверженность мирному, безопасному и надежному использованию ядерных технологий во всем мире и обменяться опытом.

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Автор: Мария Милкевич
#росатом #магатэ

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