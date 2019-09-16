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Волна смыла в море туриста из Латвии в Калининградской области

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0:04   16 Сентября 2019
Россия

Волна смыла в море туриста из Латвии в Калининградской области

Волна смыла в море туриста из Латвии в Калининградской области

Иностранного туриста смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, следователи выясняют обстоятельства его гибели, сообщила старший помощник главы СУ СК РФ по региону Наталья Гацко.

Для выяснения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Очевидец трагедии Вера Борисевич пишет в Facebook, что мужчина 49 лет в составе группы латвийцев прогуливалась по молу на берегу Балтийского моря, когда его смыло волной. На место происшествия тут же вызвали спасателей и скорую помощь. Один из друзей с помощью веревки вытащил пострадавшего из воды, но по прибытии врачи констатировали его смерть.

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Автор: Мария Милкевич
#чп #турист #калининградская область

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