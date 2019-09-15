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23:26   15 Сентября 2019
Сирия

Боевики перекрыли коридор для выхода беженцев из Идлибской зоны деэскалации

Боевики перекрыли коридор для выхода беженцев из Идлибской зоны деэскалации

Сирийские боевики перекрыли гуманитарный коридор для выхода из зоны деэскалации в Идлибе, рассказал на брифинге глава ЦПВС в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Ранее поступала информация, что правительство Сирии c 13 сентября обеспечило функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска «Абу-Эд-Духур» для выхода из идлибской зоны деэскалации мирных граждан и террористов, решивших прекратить участие в боевых действиях.

Однако незаконные бандформирования заблокировали проход беженцев, угрожая оружием.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб #боевики

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