Боевики перекрыли коридор для выхода беженцев из Идлибской зоны деэскалации

Сирийские боевики перекрыли гуманитарный коридор для выхода из зоны деэскалации в Идлибе, рассказал на брифинге глава ЦПВС в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Ранее поступала информация, что правительство Сирии c 13 сентября обеспечило функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска «Абу-Эд-Духур» для выхода из идлибской зоны деэскалации мирных граждан и террористов, решивших прекратить участие в боевых действиях.

Однако незаконные бандформирования заблокировали проход беженцев, угрожая оружием.