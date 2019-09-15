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МИД Израиля возмущен оскорбительными надписями на стенах посольства ЕС в Рамат-Гане

МИД Израиля возмущен оскорбительными надписями на стенах посольства ЕС в Рамат-Гане

 Девочка ранена при обстреле боевиками сирийской деревни

Девочка ранена при обстреле боевиками сирийской деревни
22:36   15 Сентября 2019
Весь мир

МИД Израиля возмущен оскорбительными надписями на стенах посольства ЕС в Рамат-Гане

МИД Израиля возмущен оскорбительными надписями на стенах посольства ЕС в Рамат-Гане

Глава израильского МИД Исраэль Кац потрясен действиями вандалов на здании посольства Евросоюза в Израиле и категорически осуждает этот акт, его заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Мы надеемся на быстрое завершение расследования и ожидаем, что вандалов будут судить по всей строгости закона», — подчеркнул министр.

В воскресенье вечером неизвестные исписали дверь и стену посольства ЕС в городе Рамат-Гане оскорбительными фразами: «Евросоюз вон!» и «Немецкие деньги убивают евреев».

Официальный представитель полиции Михаил Зингерман подтвердил, что инцидент действительно произошел, по нему ведется расследование.

Представительство ЕС в Израиле назвало случившееся шокирующим инцидентом, цель которого — запугать Евросоюз.

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Автор: Мария Милкевич
#евросоюз #израиль #вандализм

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