Минтруд назвал работу механиков рыбодобычи самой высокооплачиваемой в РФ

Министерство труда и социальной защиты предоставило данные, согласно которым самой высокооплачиваемой профессией в России является должность механика в рыбодобывающей промышленности.

Исходя из данных ведомства, в России платят таким сотрудникам зарплату в 430 тысяч рублей в месяц. Директор Рыбного союза Сергей Гудков заявил в интервью «Известиям», что, как правило, механикам сфере рыбодобычи платят по 200 тысяч рублей, а названная ведомством зарплата встречается «крайне редко» и объясняется срочной потребностью компании в таком сотруднике.

Второе место в рейтинге высокооплачиваемых профессий по стране заняла вакансия пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности — они получают ежемесячно по 330 тысяч рублей, сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2020 года зарплаты бюджетников, не вошедших в майский президентский указ, будут проиндексированы на 3,8%.