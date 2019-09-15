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21:49   15 Сентября 2019
Весь мир

Депутат Госдумы РФ обвинил Помпео в намерении стравить Иран и Саудовскую Аравию

Депутат Госдумы РФ обвинил Помпео в намерении стравить Иран и Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Майк Помпео, обвиняя Иран в нападениях на НПЗ в Саудовской Аравии, пытается натравить друг на друга два ближневосточных государства, заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев.

Напомним, ответственность за взрывы в ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах саудовской государственной компании Saudi Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Но Помпео выразил мнение, что свидетельств причастности Йемена нет, и обвинил в атаках Иран. Иранский МИД отверг эти обвинения, назвав их ложью.

«…то, чем занимается Помпео, — это стравливание двух очень мощных игроков на Ближнем Востоке. Если здесь провокация удастся, то мы получим за последние десять лет самую серьезную горячую точку», — заявил Шхагошев.

Парламентарий также допускает отставку Помпео из-за своих необоснованных высказываний вслед за бывшим советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

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Автор: Мария Милкевич
#иран #теракт #саудовская аравия #хуситы #нпз #помпео

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