Теракт в сирийском городе Эр-Раи стал причиной гибели 12 человек

Минимум 12 человек стали жертвами теракта в сирийском городе Эр-Раи на границе с Турцией, передает в воскресенье, 15 сентября, агентство Anadolu, ссылаясь на местные источники.

Отмечается, что возле здания местной больницы взорвался заминированный автомобиль. На месте трагедии проводятся поисково-спасательные работы. Вероятно, количество погибших может возрасти. Также причинен ущерб зданию больницы.

Город Эр-Раи контролируется Турцией с 2016 года после операции «Щит Евфрата», направленной против боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. Сирия многократно призывала Турцию вывести войска со своей приграничной территории, утверждая, что их присутствие незаконно.

* Исламское государство — запрещенная в РФ террористическая организация.