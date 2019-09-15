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21:14   15 Сентября 2019
Весь мир

Первый тур президентских выборов завершился в Тунисе

Первый тур президентских выборов завершился в Тунисе

Наблюдатели на президентских выборах в Тунисе прогнозируют явку около 35%, всего право голоса в стране имеют более семи миллионов граждан.

Избирательные участки закрылись в 18.00 по местному времени (20.00 мск). Сегодня в стране открыли около 30 тысяч пунктов для голосования, охрану избирательных мероприятий обеспечивали почти 70 тысяч сотрудников полиции и 30 тысяч военных.

В первом туре участвовали 26 кандидатов в президенты. Это вторые демократические выборы в стране после 2011 года, но местные жители недовольны итогами работы руководства Туниса за последние восемь лет. В интервью The Guardian тунисцы рассказали о попытках политических партий удержать свои кресла, пока уровень коррупции и безработицы в стране возрастал.

Первый тур президентских выборов завершился в Тунисе

Напомним, в последнее время в Тунисе происходило немало крупных террористических актов — вопрос безопасности, как и решение экономических проблемы страны, становится для тунисцев приоритетом. 

Недавно в тунисской провинции Татавин были арестованы четверо вооруженных контрабандистов, совершавших атаки на сотрудников правоохранительных органов. Нападения в стране происходят часто: нередко жертвами оказываются туристы.

Первый тур президентских выборов завершился в Тунисе

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Автор: Тимофей Булочкин
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