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20:43   15 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

ДТП с поездом и автобусом в Казахстане попало на видео

После столкновения поезда с пассажирским автобусом в Алма-Атинской области Казахстана трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один человек погиб.

Ранее сообщалось об аварии, произошедшей в воскресенье на станции Шамалган около 19.20 часов по местному времени. На видеозаписи видно, как пассажирский автобус нарушил правила и выехал на переезд, где и «застрял» во время пробки, пока на машину надвигался железнодорожный состав. Предварительно начав сигналить, поезд врезался в автомобиль. 

За рулем находился мужчина 1979 года рождения, погибший в результате аварии. Еще трое пострадали, заявили РИА Новостям в местном управлении здравоохранения.

«В результате ДТП на станции Шамалган пострадали три человека, один человек погиб. Дети 2014 и 2016 годов рождения и 33-летняя женщина госпитализированы в Карасайскую районную больницу. Состояние пострадавших тяжелое. Сейчас они находятся в отделении реанимации», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, сказано в пресс-релизе МВД Казахстана.

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Автор: Тимофей Булочкин
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