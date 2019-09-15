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19:59   15 Сентября 2019
Россия

Кремль не знает, нужна ли Саудовской Аравии помощь после атаки на НПЗ

Кремль не знает, нужна ли Саудовской Аравии помощь после атаки на НПЗ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский глава знает об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии: пока страна не обращалась за помощью к Москве.

Песков отметил, что атака беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие заводы Абкайк и Хурайс, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, стала тревожным событием для всего нефтяного рынка.

«Неизвестно, нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями», — заявил Песков в интервью «Ведомостям».

Кремль не знает, нужна ли Саудовской Аравии помощь после атаки на НПЗ

В ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии загорелись два нефтеперерабатывающих завода. Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на экономический объект, утверждая, что использовали для этого десять дронов. Госсекретарь Майк Помпео заявил об отсутствии доказательств причастности Йемена к атаке и обвинил в этих действиях Иран. Тегеран же отрицает обвинения, заявляя о провокации со стороны Штатов.

Саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман подтвердил сокращение нефтяных объемов королевства на 50% — это стало следствием атак. Из-за пожаров пришлось заморозить поставки 5,7 миллиона баррелей нефти, часть убытков будет компенсирована из резервных хранилищ страны.

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Автор: Тимофей Булочкин
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