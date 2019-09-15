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Граждане Туниса перед выборами вспоминают кризис, терроризм и нестабильность

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19:36   15 Сентября 2019
Весь мир

Граждане Туниса перед выборами вспоминают кризис, терроризм и нестабильность

Граждане Туниса перед выборами вспоминают кризис, терроризм и нестабильность

Президентские выборы проходят 15 сентября в Тунисе: семь миллионов граждан должны выбрать будущего главу из 26 кандидатов, но слишком разочарованы из-за сомнительного прогресса, которого достигла страна в последние восемь лет. Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на The Guardian.

Двадцать шесть кандидатов участвуют в первом туре выборов. В их числе медиа-магнат Набиль Каруи, находящийся в тюрьме по обвинению в коррупции, которое он отрицает, премьер-министр Юсеф Чахед и Абдельфаттах Муру, который впервые избирается от своей партии Эннахда, сочувствующей исламистам.

70 000 полицейских и более 30 000 военнослужащих охраняют порядок перед выборами в Тунисе, где в последние годы происходили не очень частые, но масштабные террористические акты.

Граждане Туниса перед выборами вспоминают кризис, терроризм и нестабильность

«Последние восемь лет политические партии занимались только лишь удержанием своих кресел. Они погрязли в коррупции, в то время как безработица и преступность росли, а провозглашаемые ими ценности утрачивали значение», — рассказал журналистам 52-летний тунисец Лофти Джаласси.

Вопрос безопасности, наряду с сохранившимися экономическими проблемами Туниса, для многих граждан в последние дни предвыборной кампании стал серьезным источником недовольства.

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Автор: Тимофей Булочкин
#выборы #политика #новости #общество #тунис

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