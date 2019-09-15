Захарова посоветовала США извиниться перед пострадавшими от их бомб

Вашингтон должен извиниться перед сербами за атаки на Югославию и выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим от американских снарядов с обедненным ураном, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Об этом написала Захарова на своей странице в Facebook, отвечая на заявление посла США в Белграде Кайла Скотта, заявившего, что Сербии нужно рассматривать военную операцию НАТО в Югославии в 1999 году «в более широкой перспективе» и призвал страну улучшить диалог с США.

«А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном», — утверждает Захарова.

В июле президент Сербии Александр Вучич сообщил, что решить проблему Косова без участия США, РФ и других международных сил невозможно. При этом он отметил, что диалог не будет продуктивным, если одна из сторон переговоров требует безусловного признания независимости, находясь в территориальных границах существующего государства.