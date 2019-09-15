Видео с поставкой российских систем С-400 в Турцию опубликовано в Сети

Минобороны РФ опубликовало кадры с доставкой зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в Турцию. Видеозапись опубликована в официальном Facebook-аккаунте ведомства.

Сегодня завершился второй этап доставки российского вооружения Анкаре. Напомним, ранее в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом зенитно-ракетные комплексы С-400 были отправлены в Анкару в согласованные сторонами сроки.

В четверг сообщалось, что руководство США рассматривает все возможные варианты санкций для Турции в связи с покупкой Анкарой российского вооружения — об этом сообщал помощник американского госсекретаря Кларк Купер.

До этого Турция несколько лет пыталась договориться со Штатами по поводу покупки американских ЗРК Patriot, но Вашингтон отказался от сделки. Тогда руководство Турции решило вести переговоры о покупке средств противоракетной обороны с Москвой, после чего США запретили поставку своих истребителей F-50 Анкаре, требуя со страны гарантии в будущем больше не закупать у России военную технику такого класса, как ЗРК С-400.