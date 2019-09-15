Ведьма рассказала о причинах возникновения рака последней стадии у Заворотнюк

Ведьма и экстрасенс Татьяна Московская (Ионина) уверена, что опухоль мозга, обнаруженная у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, ни что иное, как порча. «Политика Сегодня» связалась с ясновидящей.

«Конечно, это может быть проклятьем. Ей же миллионы завидовали. Часто бывает, что в молодом возрасте на пике популярности человек заболевает страшной болезнью. Также как и с Фриске и с Юлией Началовой. Один позавидовал, другой…», — посетовала ведьма.

Порча, как рассказывает Татьяна Московская, может застать человека в любой момент. К примеру, человеку достаточно немного расстроиться, как слова недоброжелателя приведут к негативным последствиям и нанесут вред человеку изнутри.

«Когда 50 недоброжелателей позавидовали, а человек в этот момент расстроился в этот день. В обычном состоянии человек «закрыт», а когда стоит послабеть, как душеньку открывает — порча сразу же раз и входит туда! И пошла разрушать человека!» — говорит ясновидящая.

Чтобы наложить порчу, необязательно быть колдуном, объяснила собеседница агентства. Обряд может провести каждый: только он будет разной силы. Так, опытные маги могут накладывать проклятья третьего уровня, а обычные люди только второго.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в данный момент в реанимации в одной из московских клиник. Медики приняли решение подключить ее в состоянии комы к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У актрисы диагностировали отек мозга из-за обширного развития метастаз, вызванных глиобластомой. Диагностированное новообразование не поддается операции, поскольку Заворотнюк может не пережить хирургическое вмешательство.