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Ведьма рассказала о причинах возникновения рака последней стадии у Заворотнюк

Ведьма рассказала о причинах возникновения рака последней стадии у Заворотнюк

 Поклонники запустили хештег #НастяЖиви в поддержку Заворотнюк

Поклонники запустили хештег #НастяЖиви в поддержку Заворотнюк
Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

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 Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

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18:30   15 Сентября 2019
Россия

Ведьма рассказала о причинах возникновения рака последней стадии у Заворотнюк

Ведьма рассказала о причинах возникновения рака последней стадии у Заворотнюк

Ведьма и экстрасенс Татьяна Московская (Ионина) уверена, что опухоль мозга, обнаруженная у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, ни что иное, как порча. «Политика Сегодня» связалась с ясновидящей.

Ведьма рассказала о причинах возникновения рака последней стадии у Заворотнюк

«Конечно, это может быть проклятьем. Ей же миллионы завидовали. Часто бывает, что в молодом возрасте на пике популярности человек заболевает страшной болезнью. Также как и с Фриске и с Юлией Началовой. Один позавидовал, другой…», — посетовала ведьма.

Порча, как рассказывает Татьяна Московская, может застать человека в любой момент. К примеру, человеку достаточно немного расстроиться, как слова недоброжелателя приведут к негативным последствиям и нанесут вред человеку изнутри.

«Когда 50 недоброжелателей позавидовали, а человек в этот момент расстроился в этот день. В обычном состоянии человек «закрыт», а когда стоит послабеть, как душеньку открывает — порча сразу же раз и входит туда! И пошла разрушать человека!» — говорит ясновидящая.

Чтобы наложить порчу, необязательно быть колдуном, объяснила собеседница агентства. Обряд может провести каждый: только он будет разной силы. Так, опытные маги могут накладывать проклятья третьего уровня, а обычные люди только второго.

Ведьма рассказала о причинах возникновения рака последней стадии у Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в данный момент в реанимации в одной из московских клиник. Медики приняли решение подключить ее в состоянии комы к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У актрисы диагностировали отек мозга из-за обширного развития метастаз, вызванных глиобластомой. Диагностированное новообразование не поддается операции, поскольку Заворотнюк может не пережить хирургическое вмешательство. 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #магия #порча #заворотнюк

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