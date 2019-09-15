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18:26   15 Сентября 2019
Россия

Российская делегация обсудила с Асадом конституционный комитет Сирии

Российская делегация обсудила с Асадом конституционный комитет Сирии

Представители Минобороны РФ, спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом формирование конституционного комитета и его запуск в стране.

Об этом говорится в сообщении, распространенном МИД РФ. Также российская делегация обсудила с сирийским главой обстановку в провинции Идлиб, где недавно военнослужащие Сирийской арабской армии успешно сражались с террористами.

«В центре беседы находились вопросы скорейшего завершения формирования конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, как это предусмотрено решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН», — сообщили в российском МИД.

Российская делегация обсудила с Асадом конституционный комитет Сирии

Стороны обменялись мнениями по вопросам восстановления САР после конфликта и обсудили помощь беженцам, возвращающимся в обратно в Сирию. Также диалог коснулся темы безопасности на Ближнем Востоке, обеспечение которой должно происходить на основе уважения сирийского суверенитета и территориальной целостности всех региональных государств.

В воскресенье сообщалось о нескольких тысячах сирийских граждан, вернувшихся в свои родные провинции по гуманитарному коридору через Суран.

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Автор: Тимофей Булочкин

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