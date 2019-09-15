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Ведьма рассказала о причинах возникновения рака последней стадии у Заворотнюк

 Поклонники запустили хештег #НастяЖиви в поддержку Заворотнюк

Поклонники запустили хештег #НастяЖиви в поддержку Заворотнюк
Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

 Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения
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18:26   15 Сентября 2019
Россия

Поклонники запустили хештег #НастяЖиви в поддержку Заворотнюк

Поклонники запустили хештег #НастяЖиви в поддержку Заворотнюк

Поклонники запустили хештег #НастяЖиви в поддержку актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга. Россияне пишут добрые слова в адрес артистки и говорят, что новость о болезни любимой актрисы оказалась очень неожиданной.

«Я просто сражена новостью о болезни Насти Заворотнюк. Такая востребованная актриса! Крошечке-дочке еще нет годика… Как же так?» — удивляется пользователь Twitter.

«То чувство, когда актеры из любимого сериала детства умирают», — поддерживает другой автор сообщения.

«Так больно, не могу смотреть и читать новости», — пишут россияне в соцсетях.

Поклонники звезды в Instagram выкладывают видеозаписи и фотографии с Анастасией Заворотнюк и желают ей выздоровления и сил.

Поклонники запустили хештег #НастяЖиви в поддержку Заворотнюк

Ранее директор артистки Стас Христов заявил, что ему запретили комментировать данные о состоянии Заворотнюк. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что представителям СМИ нужно прекратить лезть в личную жизнь актрисы и посоветовал ее родственникам жаловаться на материалы недобросовестных журналистов. Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк, где предложил ей помощь в поисках врачей, но актриса его сообщение не прочитала.

Композитор Юрий Лоза рассказал, что общался с Анастасией Заворотнюк лишь однажды и не знает о ее заболевании, но желает ей как можно скорее поправиться. Российский продюсер Андрей Разин заявил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия онкологии, но при этом не рассказал, откуда у него эта информация. Врачи ввели Анастасию Заворотнюк в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики говорят, что заболевание Заворотнюк не связано с процедурой ЭКО и может возникнуть само по себе без гормональной терапии. По мнению врачей, глиобластома - болезнь довольно редкая, а на слуху у россиян она из-за того, что из-за этой разновидности рака умерли Жанна Фриске и Дмитрий Хворостовский.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #заворотнюк

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