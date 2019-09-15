Поклонники запустили хештег #НастяЖиви в поддержку Заворотнюк

Поклонники запустили хештег #НастяЖиви в поддержку актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга. Россияне пишут добрые слова в адрес артистки и говорят, что новость о болезни любимой актрисы оказалась очень неожиданной.

«Я просто сражена новостью о болезни Насти Заворотнюк. Такая востребованная актриса! Крошечке-дочке еще нет годика… Как же так?» — удивляется пользователь Twitter.

«То чувство, когда актеры из любимого сериала детства умирают», — поддерживает другой автор сообщения.

«Так больно, не могу смотреть и читать новости», — пишут россияне в соцсетях.

Поклонники звезды в Instagram выкладывают видеозаписи и фотографии с Анастасией Заворотнюк и желают ей выздоровления и сил.

Ранее директор артистки Стас Христов заявил, что ему запретили комментировать данные о состоянии Заворотнюк. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что представителям СМИ нужно прекратить лезть в личную жизнь актрисы и посоветовал ее родственникам жаловаться на материалы недобросовестных журналистов. Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк, где предложил ей помощь в поисках врачей, но актриса его сообщение не прочитала.

Композитор Юрий Лоза рассказал, что общался с Анастасией Заворотнюк лишь однажды и не знает о ее заболевании, но желает ей как можно скорее поправиться. Российский продюсер Андрей Разин заявил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия онкологии, но при этом не рассказал, откуда у него эта информация. Врачи ввели Анастасию Заворотнюк в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики говорят, что заболевание Заворотнюк не связано с процедурой ЭКО и может возникнуть само по себе без гормональной терапии. По мнению врачей, глиобластома - болезнь довольно редкая, а на слуху у россиян она из-за того, что из-за этой разновидности рака умерли Жанна Фриске и Дмитрий Хворостовский.