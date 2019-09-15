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Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

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 Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

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17:53   15 Сентября 2019
Россия

Второй этап доставки С-400 в Турцию завершен, подтверждает Минобороны РФ

Второй этап доставки С-400 в Турцию завершен, подтверждает Минобороны РФ

Второй этап доставки С-400 в Турцию завершен, данные об этом подтвердили в российском министерстве обороны. Как сообщает ведомство, в рамках исполнения обязательств по контракту Россия завершила второй этап доставки компонентов ЗРС С-400 в Турцию.

По данным Минобороны России, второй этап завершился в субботу, 15 сентября. Ранее завершение второго этапа поставки С-400 подтвердило министерство обороны Турции.

Первый этап поставок проходил в середине июля 2019 года, второй этап стартовал в конце августа. Два года назад Россия и Турция заключили контракт о поставке зенитно-ракетной системы. Общая стоимость контракта составляет два с половиной миллиарда долларов. Власти Турции получат полковой комплект, состоящий из двух дивизионов, а также частично технологии производства установки.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #турция #политика

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