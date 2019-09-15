Волочкова передала Собчак «съедобный букет» из перца и перьев

Балерина Анастасия Волочкова поздравила Ксению Собчак со свадьбой, несмотря на недавно обострившиеся сложные отношения и давнюю вражду между ними.

Об этом экс-танцовщица Большого театра рассказала в своем Instagram. На свадьбу Собчак с режиссером Константином Богомоловым Волочкова передала невесте съедобный букет с перцами, белыми розами, гвоздиками и перьями.

Подарок артистка вручила матери Ксении — Людмиле Нарусовой, но сама не пришла на торжественное бракосочетание Собчак и Богомолова, хотя виновница торжества и приглашала ее на церемонию. В ответ Волочкова заявила, что не собирается посещать «пиарские тусовки». Хотя балерина и репетировала «Умирающего лебедя» для торжественного случая, о чем также сообщила в соцсети, но в итоге решила «оставить это таинство вне трэша».

13 сентября журналистка и режиссер приехали в Грибоедовский ЗАГС на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Теперь сотрудники столичного ГИБДД изучают видеоролик, где запечатлена эпатажная поездка на катафалке — на видео заметны множественные нарушения правил дорожного движения.