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17:20   15 Сентября 2019
Россия

Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме Ангарска

Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме Ангарска

Озвучена предварительная причина взрыва газа в жилом доме Ангарска, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по региону.

Взрыв в жилой пятиэтажке произошел в ночь с субботы на воскресенье, 15 сентября. В результате ЧП произошел пожар, выгорели две квартиры, пострадали 12 человек, половина из которых - дети.

48-летний владелец квартиры, где взорвался газ, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в больнице. Среди пострадавших, отправившихся на лечение медиков, еще четверо взрослых и трое детей. Все они также находятся под присмотром врачей, их состояние стабильное, у всех - отравление угарным газом.

В полиции отмечают, что накануне газовики перекрыли подачу газа в квартиру мужчины из-за неуплаты, поэтому он решил подключить ресурс самостоятельно, из-за чего и мог произойти взрыв.

Ранее стало известно, что в городе Троицке Краснодарского края взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадали двое взрослых и двое детей, среди которых - новорожденный младенец.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #взрыв газа #ангарск

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