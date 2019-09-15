Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме Ангарска

Озвучена предварительная причина взрыва газа в жилом доме Ангарска, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по региону.

Взрыв в жилой пятиэтажке произошел в ночь с субботы на воскресенье, 15 сентября. В результате ЧП произошел пожар, выгорели две квартиры, пострадали 12 человек, половина из которых - дети.

48-летний владелец квартиры, где взорвался газ, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в больнице. Среди пострадавших, отправившихся на лечение медиков, еще четверо взрослых и трое детей. Все они также находятся под присмотром врачей, их состояние стабильное, у всех - отравление угарным газом.

В полиции отмечают, что накануне газовики перекрыли подачу газа в квартиру мужчины из-за неуплаты, поэтому он решил подключить ресурс самостоятельно, из-за чего и мог произойти взрыв.

Ранее стало известно, что в городе Троицке Краснодарского края взорвался газовый баллон в автомобиле, пострадали двое взрослых и двое детей, среди которых - новорожденный младенец.