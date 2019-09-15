Представитель Заворотнюк больше не может комментировать ее состояние

Стас Христов, представляющий актрису Анастасию Заворотнюк, заявил о невозможности как-либо комментировать состояние ее здоровья: ему запрещено.

Ранее СМИ сообщали о глиобластоме: у актрисы подозревают последнюю стадию рака мозга. В пятницу 13 сентября ее срочно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, а сегодня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Мне запрещено (комментировать, — прим. ред.)», — сообщил Христов РБК.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи бессильны в случае с диагностированной у Заворотнюк последней стадией онкологического заболевания, но не уточнил, откуда у него информация о состоянии артистки.

Некоторые СМИ связали болезнь актрисы с процедурой ЭКО и сопутствующей гормональной терапией, но сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН заявил, что заболевание «возникает само по себе» и не имеет прямой взаимосвязи с курсами гормонов или процедурой экстракорпорального оплодотворения, а имеет совершенно другие причины.