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Представитель Заворотнюк больше не может комментировать ее состояние
Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

 Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения
Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек

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16:57   15 Сентября 2019
Россия

Четыре человека пострадали от взрыва газового баллона под Краснодаром

Четыре человека пострадали от взрыва газового баллона под Краснодаром

Четыре человека пострадали от взрыва газового баллона под Краснодаром, сообщает региональное МЧС. Инцидент произошел в городе Тихорецке в легковом автомобиле, где находились люди.

Известно, что взрыв газового баллона произошел в автомобиле ВАЗ-2109, в салоне находилась семья с двумя детьми. После взрыва сразу вспыхнул пожар, огонь перекинулся на крышу здания, возле которого стояла машина. Всех пострадавших увезли в больницу, в МЧС уточняют, что среди потерпевших - двое детей: 14-летний подросток и младенец 2019 года рождения.

Следователям предстоит выяснить, по какой причине в автомобиле произошел взрыв.

Днем в воскресенье, 15 сентября, стало известно о взрыве газа в жилой многоэтажке города Ангарска Иркутской области. В результате ЧП пострадали 12 человек, среди которых шестеро детей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #взрыв газа #краснодарский край

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