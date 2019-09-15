Четыре человека пострадали от взрыва газового баллона под Краснодаром, сообщает региональное МЧС. Инцидент произошел в городе Тихорецке в легковом автомобиле, где находились люди.

Известно, что взрыв газового баллона произошел в автомобиле ВАЗ-2109, в салоне находилась семья с двумя детьми. После взрыва сразу вспыхнул пожар, огонь перекинулся на крышу здания, возле которого стояла машина. Всех пострадавших увезли в больницу, в МЧС уточняют, что среди потерпевших - двое детей: 14-летний подросток и младенец 2019 года рождения.

Следователям предстоит выяснить, по какой причине в автомобиле произошел взрыв.

Днем в воскресенье, 15 сентября, стало известно о взрыве газа в жилой многоэтажке города Ангарска Иркутской области. В результате ЧП пострадали 12 человек, среди которых шестеро детей.