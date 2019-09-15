Член ОПГ Навального задолжал банку 7, 5 миллиарда рублей

Задолженность перед Тинькофф-банком в размере семи с половиной миллиарда рублей с обнаружил координатор курганского штаба блогера Алексея Навального – Алексей Шварц.

В банке клиенту подтвердили наличие крупного долга на его счету. О ситуации молодой человек рассказал в соцсетях.

Напомним: 12 сентября в региональных штабах ФБК прошли обыски, связанные с уголовным делом об отмывании крупной суммы денег.

Как сообщало ранее ИА «Политика сегодня», по версии следствия, сотрудники навальновского «Фонда борьбы с коррупцией» в течение трех лет занимались легализацией крупных сумм денег, заведомо полученных преступным путем. Обыски прошли в штабах Навального в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Хабаровске, Чебоксарах и Иркутске - в общей сложности в 30 городах, а также в офисе соратника блогера – Леонида Волкова. К настоящему моменту следствие заблокировало счета самого ФБК и его региональных штабов.

Также сообщалось, что в результате обысков у активиста калининградского штаба ФБК Владимира Федорова, который занимался монтажем «оппозиционных» видеороликов, были обнаружены запрещенные психотропные вещества, которыми он снабжал сторонников Навального.

«Готовил большинство местных роликов и торговал наркотой местным активистам», - сообщил Telegram-канал «Товарищ майор».

Сам Навальный вместе с семьей улетел заграницу в пятницу 13 сентября - сразу же, как стало известно о проведении обысков в его штабах по всей стране. Как сообщалось, блогер вылетел в Хельсинки, откуда, вероятно, намеревается отправиться в США.