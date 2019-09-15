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Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

 Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения
Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек

Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек

 Москву посетит исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер

Москву посетит исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер
16:30   15 Сентября 2019
Весь мир

Москву посетит исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер

Москву посетит исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер

Москву посетит исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер. Данные об этом подтвердили в пресс-службе Госдепартамента Соединенных Штатов.

Известно, что Филип Рикер прибудет в российскую столицу на предстоящей неделе, 17-18 сентября. Представитель Госдепартамента намерен в Москве провести встречу с коллегами из российского правительства. Речь пойдет об отношениях между Россией и США, отмечает пресс-служба. Кроме того, Рикер встретится с дипломатами американского посольства в российской столице и представителями гражданского общества. Уже известно, что он пообщается с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

В понедельник, 16 сентября, у Филипа Рикера запланирован визит в Германию.

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Автор: Ольга Воскресенская
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