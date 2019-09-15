Москву посетит исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер. Данные об этом подтвердили в пресс-службе Госдепартамента Соединенных Штатов.

Известно, что Филип Рикер прибудет в российскую столицу на предстоящей неделе, 17-18 сентября. Представитель Госдепартамента намерен в Москве провести встречу с коллегами из российского правительства. Речь пойдет об отношениях между Россией и США, отмечает пресс-служба. Кроме того, Рикер встретится с дипломатами американского посольства в российской столице и представителями гражданского общества. Уже известно, что он пообщается с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

В понедельник, 16 сентября, у Филипа Рикера запланирован визит в Германию.