Заворотнюк не ответила на последнее сообщение актера Садальского

Актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram переписку с Анастасией Заворотнюк, оказавшейся в реанимации из-за рака мозга в четвертой стадии, как сообщают СМИ.

Как утверждает Садальский, последнее сообщение, отправленное им актрисе, так и осталось непрочитанным. Ранее сообщалось, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких: женщина попала в реанимацию в тяжелом состоянии, но ее близкие не дают каких-либо комментариев по этому поводу. Сейчас Заворотнюк находится в медикаментозной коме.

Отреагировал на тяжелое состояние актрисы и композитор Юрий Лоза. Он ничего не знал о болезни Заворотнюк, но пожелал ей победить недуг. Пресса сообщала о взаимосвязи между курсом гормонов, назначенных артистке после ЭКО, и глиобластомой, поразившей ее мозг. Специалист-онколог опроверг в разговоре с «Политикой Сегодня» слухи о том, что процедура могла напрямую вызвать заболевание.