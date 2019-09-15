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 Представитель Заворотнюк больше не может комментировать ее состояние

Представитель Заворотнюк больше не может комментировать ее состояние
Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

 Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения
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16:36   15 Сентября 2019
Россия

Заворотнюк не ответила на последнее сообщение актера Садальского

Заворотнюк не ответила на последнее сообщение актера Садальского

Актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram переписку с Анастасией Заворотнюк, оказавшейся в реанимации из-за рака мозга в четвертой стадии, как сообщают СМИ.

Как утверждает Садальский, последнее сообщение, отправленное им актрисе, так и осталось непрочитанным. Ранее сообщалось, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких: женщина попала в реанимацию в тяжелом состоянии, но ее близкие не дают каких-либо комментариев по этому поводу. Сейчас Заворотнюк находится в медикаментозной коме. 

Отреагировал на тяжелое состояние актрисы и композитор Юрий Лоза. Он ничего не знал о болезни Заворотнюк, но пожелал ей победить недуг. Пресса сообщала о взаимосвязи между курсом гормонов, назначенных артистке после ЭКО, и глиобластомой, поразившей ее мозг. Специалист-онколог опроверг в разговоре с «Политикой Сегодня» слухи о том, что процедура могла напрямую вызвать заболевание.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #происшествия #новости #общество #заворотнюк

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