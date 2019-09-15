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Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек

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16:36   15 Сентября 2019
Весь мир

Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек

Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек

Не менее 12 человек утонули в реке Годавари в индийском штате Андхра-Прадеш после того, как там перевернулась прогулочная лодка с туристами.

Об этом в воскресенье 15 сентября сообщает местное издание Times of India, отмечая, что в лодке в момент крушения находились 60 человек – 49 туристов и 11 членов экипажа. К настоящему моменту спасатели спасли 17 человек и подняли тела 12 погибших.

Остальные находившиеся на борту люди считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, узнав о трагедии, опубликовал в своем микроблоге Twitter сообщение с выражением соболезнования семьям погибших.

 

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Автор: Александр Люблинский
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