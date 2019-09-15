Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек
Не менее 12 человек утонули в реке Годавари в индийском штате Андхра-Прадеш после того, как там перевернулась прогулочная лодка с туристами.
Об этом в воскресенье 15 сентября сообщает местное издание Times of India, отмечая, что в лодке в момент крушения находились 60 человек – 49 туристов и 11 членов экипажа. К настоящему моменту спасатели спасли 17 человек и подняли тела 12 погибших.
Остальные находившиеся на борту люди считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, узнав о трагедии, опубликовал в своем микроблоге Twitter сообщение с выражением соболезнования семьям погибших.
ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఈ రోజు జరిగిన బోటు ప్రమాదం ఒక అతి బాధాకరమైన ఘటన. మృతుల కుటుంబాలకు నా తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ప్రమాద స్థలం వద్ద సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.— Narendra Modi (@narendramodi) 15 сентября 2019 г.