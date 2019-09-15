Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения, об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук. По его словам, Киев в будущем не хочет повышать налоги для жителей Украины.

Гончарук также заявил, что нынешнее правительство страны не повышает налоги, что якобы будет способствовать наращиванию доходов, но этот путь не является верным. Украинский премьер отмечает, что нужно отходить от того, чтобы лишь незначительная часть бизнеса платила налоги. К тому же, налоги нужно делать равными для всех и постепенно снижать их, тогда это станет эффективным, отмечает украинский премьер.

Кроме того, глава кабинета министров Украины заявил, что власти стараются эффективно тратить все деньги, поступающие от налогоплательщиков. Ранее кабинет министров Украины принял проект бюджета на будущий год, а Алексей Гончарук заявил, что в следующем году планирование госбюджета будет не на один год, как раньше, а на три года вперед.