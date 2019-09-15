Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Представитель Заворотнюк больше не может комментировать ее состояние

Представитель Заворотнюк больше не может комментировать ее состояние

 Четыре человека пострадали от взрыва газового баллона под Краснодаром

Четыре человека пострадали от взрыва газового баллона под Краснодаром
Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

 Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения
Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек

Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек

 Москву посетит исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер

Москву посетит исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер
Представитель Заворотнюк больше не может комментировать ее состояние

Представитель Заворотнюк больше не может комментировать ее состояние

 Четыре человека пострадали от взрыва газового баллона под Краснодаром

Четыре человека пострадали от взрыва газового баллона под Краснодаром
Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

Бюджет Украины будет планироваться на трехлетний срок

 Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения
Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек

Лодка с туристами перевернулась в Индии, погибли 12 человек

 Москву посетит исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер

Москву посетит исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер
16:11   15 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения

Власти Украины нацелились на постепенное снижение налогов для населения, об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук. По его словам, Киев в будущем не хочет повышать налоги для жителей Украины.

Гончарук также заявил, что нынешнее правительство страны не повышает налоги, что якобы будет способствовать наращиванию доходов, но этот путь не является верным. Украинский премьер отмечает, что нужно отходить от того, чтобы лишь незначительная часть бизнеса платила налоги. К тому же, налоги нужно делать равными для всех и постепенно снижать их, тогда это станет эффективным, отмечает украинский премьер.

Кроме того, глава кабинета министров Украины заявил, что власти стараются эффективно тратить все деньги, поступающие от налогоплательщиков. Ранее кабинет министров Украины принял проект бюджета на будущий год, а Алексей Гончарук заявил, что в следующем году планирование госбюджета будет не на один год, как раньше, а на три года вперед.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#украина #экономика #налоги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...